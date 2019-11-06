Güneyin yaş ortalaması 37.3

AB üyesi ülkeler arasında yapılan yaş ortalaması araştırmasında 2018’de Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yaş ortalamasının 37,3 olarak saptandığı haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre araştırmada, AB içerisindeki yaş ortalamasının 2018’de 43,1 olduğu önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3,8 artarak 2050’ye kadar 46,9’a yükselmesinin beklendiği saptandı.

Foto arşiv