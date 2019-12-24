Güneyin refah seyiyesi 2 basamak arttı

İngiliz “Legatum” kurumunun her yıl yaptığı vatandaşların refahı konusundaki araştırma neticesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, 2019 yılında, 167 ülke arasında 34’üncü sırada yer aldığı belirtildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin , 36’ıncı sırada yer aldığı geçen yılki araştırmada, 2019 yılı içerisinde iki basamak yukarı çıkarak 34’üncü sıraya yerleştiğini yazdı.

Gazete Kıbrıs’ın güneyinin on yıl önce ise 30’uncu sırada yer aldığına dikkati çekti.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ayrıca sağlık konusunda 29’uncu; kişisel özgürlükte 24’üncü; yaşam koşullarında 30’uncu; eğitimde 36’ıncı sırada yer aldı.

Türkiye 91'inci sırada

Aynı araştırmada Türkiye 167 ülke arasında 91'inci sırada yer aldı. Türkiye ayrıca güvenlik konusunda 149'uncu, kişisel özgürlükte 146'ıncı, sağlık konusunda 64'üncü, yaşam koşullarında 54'üncü, eğitimde ise 80'inci sırada yer aldı.