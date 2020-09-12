Güneyin gözü kuzeydeki vaka artışlarında

Kıbrıs Epidemiyoloji Grubu üyesi Petros Karayannis, geçiş noktalarında durumun kontrol altında ve alınan önlemlerin yeterli olduğunu söyledi.

Haravgi’nin haberine göre, kuzeyde yeni tip Coronavirüs vakalarında gözlemlenen artış nedeniyle gazetecilerin sorularına muhatap olan Karayannis, turistlerin barikatlardan geçiş yapmadığını, geçenlerin yalnızca PCR testinin negatif olduğunu belgeleyen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olduğunu belirtti.

Karayannis “öte yandan hükümetin açıkladığı, çok daha sık geçiş yapan beş gruba mensup kişilere biraz daha önem verilmeli. Elbette kontrol etmeyi başarmalarını diliyorum çünkü doğrudan bizi de ilgilendiriyor” dedi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum Başkanı Leonidas Filaktu ise, Çarşamba günü Komite’nin Kıbrıslı Türk Başkanı ile kuzeydeki durum ve alınan önlemleri ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Filaktu, Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Petridis’in kendisinden, kuzeydeki durumla ilgili bir değerlendirme istediğini de sözlerine ekledi.