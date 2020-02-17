Güneyin gözü AB bütçesinde

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, 2021-2027 AB bütçesinden beklentileri güneydeki basında yer aldı.

Politis gazetesi, Avrupa Birliği’nin, 2021-27 yılı bütçesinin belirlenmesi ve ödeneklerin dağıtımına ilişkin toplantının, AB liderlerinin katılımıyla 20 Şubat’ta gerçekleştirileceğini yazarken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütçe beklentilerine yer verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2014-2020 yılları arasındaki bütçeden yaklaşık 1.4 milyar Euro katkı aldığını yazan gazete Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özellikle mülteci, güvenlik, araştırma ve buluş alanındaki ödeneklerin artırılmasını istediğini belirtti.

AVRUPA YATIRIM BANKASI BAŞKANI KIBRIS’TA

Politis gazetesi bir başka haberinde Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in bugün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Avrupa Yatırım Bankası’nın bugünlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 4 önemli proje için finans sağlanması konularını incelediğini anımsatan gazete, bu projeler arasında elektrik enerjisi üretimi, çevrenin geliştirilmesi, yüksek hızlı internet erişimi gibi konuların bulunduğunu belirtti.

Habere göre Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer temasları çerçevesinde bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve bakanlar ile bir araya gelecek.

Hoyer ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’nın finansmanıyla inşa edilen yeni okul binalarını da ziyaret edecek.