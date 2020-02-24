Güneyin borcu 20.7 milyar Euro

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin borcu, 2018 sonuyla karşılaştırıldığında 330 milyon euro düşerek Aralık 2019’da 20 milyar 739 milyon euro oldu.



Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)'ya göre Maliye Bakanlığı Kamu Borçlanma İdaresi Ofisi yeni verileri yayınladı; kısa dönem borç ödeme 206 milyon euro, geri dönüş güvenliği ödemesi 22 milyon euro olarak gerçekleşti.



Aralık 2019’da bir iç borçlanma senedinin tutarı 750 milyon euro olarak hesaplandı. Borç amortismanı da 45 milyon euro olarak açıklandı.