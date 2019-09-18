

Kıbrıs’ın güneyine gelen turistlerde bu yılın Ağustos ayında, 2018’e göre yüzde 3,6 artış kaydedilerek rekora ulaşıldığı haber verildi.



Politis’in haberine göre Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Ağustos 2018’de 534 bin 847 olan turist sayısı Ağustos 2019’da 553 bin 845’e yükseldi; bu yıl yakalanan artış, bugüne kadarki Ağustos aylarında kaydedilen en yüksek değer oldu.



Ocak-Ağustos 2018’de 2 milyon 719 bin 622 olan toplam turist sayısı yüzde 0,6 artarak 2019 döneminde 2 milyon 735 bin 839’a ulaştı. (yd, Politis, tak)



