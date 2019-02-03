Güneye kaçak tütün geçirmeye çalıştığı iddia edilen Kıbrıslı Türk tutuklandı

Bir Kıbrıslı Türk’ün, Kıbrıs'ın kuzeyinden, Kıbrıs'ın güneyine sarma sigara tütünü ve bir miktar karton sigara geçirmeye çalıştığı iddiasıyla Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, söz konusu şahsın geçtiğimiz günlerde Kermiye barikatında, tasarrufundaki 14 kilo 300 gram sarma sigara tütünü ile 6 bin adet sigara ve bir şişe tarım ilacı geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

Haberde, şahsın tutuklandığı belirtildi.