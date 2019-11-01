‘Güneye kaçak geçme’ girişimi yarım kaldı: 4 tutuklu

Balıkesir'de faaliyet gösteren 1001 Airport isimli iş yeri önünde alınan ihbar üzerine yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmek için bekleyen zanlılar G.D.N., A.M, D.M.M., G.K.K, O.P.O. ve araç sürücüsü A.C. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 18.00’de, Balıkesir'de faaliyet gösteren 1001 Airport isimli iş yeri önünde, Demirhan polis ekibi tarafından yapılan kontrolde JR 650 plakalı kapalı Ford Transit marka van araç arkasında saklı vaziyette Kıbrıs’ın güneyine gitmek için valizleriyle birlikte bekleyen zanlılar G.D.N, A.M., D.M.M, , G.K.K., O.P.B ve araç sürücüsü A.C. tespit edilerek Demirhan polis karakoluna sevk edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün Zanlılar 1,2 ve 3’ün gönüllü ifade verdiklerini ayrıca zanlı 4,5 ve 6’nın polis ekiplerini görür görmez tasarruflarında bulunan pasaportlarını yırttıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak halen aranmakta olan şahıslar olduğunu ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin yapılacağını söyleyerek, bu bağlamda zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.