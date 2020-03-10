Güneye kaçacak olan 1 kişi daha yakalandı

Kıbrıs’ın güneyine 6 Mart’ta yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlıların ardından aranan S.M. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 M.A.E, zanlı 2 S.E, zanlı 3 F.A.A, zanlı 4 K.K.A, zanlı 5 M.S.R. ve zanlı 6 M.U’nun “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak”, “Suç işlemeye

teşebbüs” suçlarıyla ilgili olarak tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 06 Mart’ta Akıncılar'da, Akıncılar'da sakin M.U’nun, zanlı S.M., M.A.E. ve S.E.’nin Lefkoşa'da sakin Bangladeş uyruklu M.S.R, Somali uyruklu F.A.A., K.K.A’yı ve ismi henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu erkek şahsı yasadışı yollardan Güney Kıbrıs'a götürmek amacı ile anlaşıp saat 22:45 raddelerinde S.E. yönetimindeki DJ 045 plakalı araç ile adı edilenleri Güney Kıbrıs'a geçirmek amacı ile Akıncılar Kırklar anayolunda Akıncılar istikametine seyrettiği esnada tespit edildiklerini anlattı. Polis, DJ 045 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, halen bir erkek şahsın arandığını belirterek, soruşturma için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.