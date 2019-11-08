Güneye izinsiz geçerken ‘suçüstü’ yakalandılar

Gaziler bölgesinde izinsiz güneye geçmeye çalışan O.I.M. ve D.N.M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı.

Polis, 6.11.2019 tarihinde tutukluların saat 19.00 raddelerinde Gaziler’de güneye geçmeye çalışırken askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, O.I.M.’nin aynı gün gönüllü ifade verdiğini ve bir şahsın, iki kişiyle birlikte kendilerini o bölgeye bıraktığını anlattığını mahkemeye aktardı.

Polis, aranan şahıslar, soruşturulacak kişiler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, şahısların 6 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.