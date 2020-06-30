Güneye gidecek ülkeler listesi genişletiliyor

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın dün yapmış olduğu açıklamaya dayanarak Kıbrıs’ın güneyine turistlerin gelebileceği ülkeler listesinin genişletildiğini yazdı.

İngiltere ve Rusya gibi pazarların yine liste dışı kaldığına dikkat çeken gazete, İsrail’in B kategorisinde kaldığını belirtti.

Habere göre, belge göstermesi zorunlu olmayan ülkelerin yer aldığı A kategorisinde Avustralya, Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Japonya, Macaristan, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç gibi ülkeler bulunuyor.

Belge gösterilmesi gerekli olan ülkelerin içinde bulunduğu B kategorisinde, Bulgaristan, Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Hollanda, İspanya, Romanya, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan gibi ülkeler yer alıyor.