"Güneye geçmeyeceğim, İnterpol'de dosyam var"

BRT’de Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı: "Güneye geçmeyeceğim çünkü İnterpol'de dosyam var" dedi.

Arıklı: “Türkiye’nin müdahaleleri hoş değil”

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan Basın Odası programında gazeteci Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat, Hüseyin Ekmekçi ve Artun Çağa’nın sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere yönelik müdahalelerinin hoş olmadığını ifade eden Arıklı, gazetecilerin soruları üzerine, 74’den sonra KKTC'deki siyasetçilerin Türkiye’yi müdahaleler için davet ettiğini ve bunun da zaman içerisinde hoş karşılanmamaya başladığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yöneten bir halk olarak ortaya çıkması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Ama biz sürekli birilerini müdahale etmesi için davet ediyoruz. Sürekli müdahaleler karşısında da kimin işine geliyorsa ona göre tavır sergiliyoruz. Bu hoş bir şey değil” dedi.

Arıklı şöyle konuştu: “Türkiye’den seçim otobüsleri geliyor, içi dolu insanlar geliyor köylere kasabalara lobi gücü geliyor. Bunlar hoş bir şey değil. Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin müdahalelerine sert tepki göstermesinin nedeni de budur. Akıncı’nın Türkiye karşıtlığı prim yapıyorsa bunun nedeni müdahalelerin hoş karşılanmamasıdır. Kıbrıs Türk Halkı Türkiye’yi sever ama müdahalesini hoş karşılamaz. Bunun Türkiye tarafından anlaşılması lazım. Buradaki siyasi irade ne olursa olsun onunla çalışması gerekmekte.”

"Oy oranımız %15"

UBP ve DP'den de oy bekleyen Arıklı, "Oy oranımız %15. Daha da artacak. UBP'de akan sular durulmazsa UBP'den bize oy çekeceğini, DP'den bize oy geleceğini düşünüyorum. İvmemiz yükseliyor" dedi.

"İkinci turda Akıncı'nın karşısında kim varsa tüm gücümüzle onun lehine çalışırız"

Arıklı seçimin ikinci tura kalması durumunda takınacakları tavrı ise şöyle özetledi: "Dış güçler Türkiyesiz bir Akdeniz istiyor. Bu vizyona uygun tek kişi de Akıncı. Çünkü güvenlik ve garantileri tartışmaya açmış durumda. Türkiye'nin güvenlik ve garantiler konusundaki tavrını tartışmaya açan Akıncı'nın Cumhurbaşkanı olarak yeniden olmasını benimsemeyiz. Bundan dolayı Akıncı'nın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz. İkinci turda Akıncı'nın karşısında kim varsa tüm gücümüzle onun lehine çalışırız"

"Türkiye kökenli vatandaşların Akıncı'ya verecekleri oyun önünü kesmem gerekiyor"

Arıklı, Akıncı geçen seçimde birçok Türkiye kökenlinin oy verdiğini de açıklayarak, bunun önünü bu seçimde kesmesi gerektiğini belirtti. Arıklı şöyle konuştu: "Türkiye kökenli vatandaşların Akıncı'ya verecekleri oyun önünü kesmem gerekiyor. Benim ailemden de önceki seçimde Akıncı'ya oy verdi. Bunun önünü kesmem lazım. Akıncı 2015'deki Akıncı değil. Çok ciddi tavizler verdi. Akıncı'nın neden seçilmemesi gerektiğini anlatacağız. 2015'de Akıncı'ya oy veren ve şu an YDP'nin tabanı olan kişileri bunun açıklamam lazım."

Arıklı ayrıca "Benim linç kültürü ile ne alakam var. Bunu Akıncı'nın açıklaması lazım" dedi.

"Güneye geçmeyeceğim çünkü İnterpol'de dosyam var"

Arıklı "Seçilirse güney geçip geçmeyeceğine" dair bir soruya ise, "Derinya olaylarından dolayı Rumların beni İnterpol’e verdiğini biliyorum. Bundan dolayı güneye geçmeyeceğim. O dosyanın kapanmadığını biliyorum. Başıma ne geleceğini bilmiyorum" cevabını verdi.

“Kızılyürek vatandaşsa dava açacağım”

Meclis kürsüsünde Niyazi Kızılyürek ile ilgili açıklamalarının da gündem olduğu programda, Arıklı, Kızılyürek’in sürekli olarak YDP’yi ayrılıkçı ve Kıbrıslı düşmanı olarak gösterdiğini iddia ederek, KKTC vatandaşı olması durumunda hakkında dava açacağını da söyledi.

Arıklı şöyle konuştu: “Kızılyürek 2017’de KKTC vatandaşlığı aldı. Kapılar 2003’de açıldı. Neden 14 sene bekledi? AKEL adayı olarak kampanya yapmak için mi? Soruyorum çünkü, sayın Kızılyürek, Avrupa’da görev yaptığı alanda, beni ve partimi şikayet ediyor. YDP’yi, Türkiye’nin KKTC’yi asimile etme aracı olarak gösteriyor. Ayrılıkçı diyor, Kıbrıslılara düşman gibi gösteriyor. Suçluyor, karalıyor. Türkiye’yi karalamak için, bizim partimizi kullanıyor. KKTC vatandaşlığını sorguluyorum, çünkü, vatandaşsa, KKTC mahkemelerinde dava açacağım.”

“Kıbrıslı ana babadan Niyazi Kızılyürek’in yurttaşlığını merak ettiniz ancak milletvekiliniz Bertan Zaroğlu’nun nasıl yurttaş olduğunu merak etmediniz” mi sorusuna ise Arıklı, “O’nun nasıl yurttaş olduğunu biliyorum” yanıtını verdi.

"KKTC'yi tanıtabilirim"

Erhan Arıklı aynı zamanda KKTC'yi de tanıtabileceğini iddia etti ve şöyle konuştu: "KKTC'yi kuran halk bağımsızlığı ve kendi cumhuriyeti altında yaşamayı hak etmektedir. KKTC'nin ortadan kaldırılacağı bir formülü tartışmak absürttür. Kıbrıs Türk halkı kendi kurduğu devleti yönetemeyecek kadar aciz bir halk değildir. KKTC'nin tanınabileceğini bilmeliyiz. KKTC çok rahat tanıtılabilir. BM kararı buna engel olmayacağını iddia ediyorum."

"Diklenmeden dik duruş noktasında ben de hassasım"

Türkiye ile KKTC arasında siyasi eşitlik olup olmadığına dair bir soru üzerine ise Arıklı, "olması lazım" cevabını verdi. Arıklı şöyle konuştu: "Siyasi eşitlik olması lazım. Ama bizden ve TC'den kaynaklı bazı sebeplerle olmuyor. Sürekli Türkiye'ye şükran çekerseniz siyasi eşitlikten bahsedemezsiniz. Diklenmeden dik duruş noktasında ben de hassasım."