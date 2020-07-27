Güneye geçişlerde PCR zorunluluğu kalktı

Resmi Gazete’de yayınlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” kararına göre Kıbrıs’ın güneyinde çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.

27 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 23 Temmuz’da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından sunulan tavsiye nitelikli karar yürürlüğe girdi.

Karara göre, güneyde çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı. Buna göre yarından itibaren güneye geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek gerektiğinde geçiş yapacak kişilere geçiş noktalarında randomize testler yapılacağı da kaydedildi.

Söz konusu karar şöyle:

“Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili yapılan PCR test sonuçları değerlendirildiğinde toplum sağlığını riske atacak PCR pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu kaldırılmıştır. Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecektir. Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılabilecektir.”