"Güneye geçişler dururuldu"

11.30 Polis coranavirüs salgını dolayısıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin bu sabahtan itibaren geçiş noktalarından güneye geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin geçişine izin vermediğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan bu açıklama, henüz Kıbrıslı Rum makamlarından doğrulanmadı. Güneydeki kaynaklar, kuzeyde, Kıbrıslı Rumlara izin verilmediği , düzenlemenin bu yönde olduğunu söyledi, “Kıbrıslı Rumlar kuzey geçiş noktalarından geçemeyeceği için onlara izin verilmiyor” dedi. Resmi açıklama yapılmadı.

Turistler geri gönderiliyor

11.00 Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan tüm turistlerin, ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Salamis Otel’de gözetim altında tutulan turist kafilesinin daha iyi beslenme ve sağlık hizmeti alabilmesi için girişim başlattığını bildirdi. Haberi ayrıntıları

Kıbrıs genelinde 32 COVID- 19 vakası

08.14 Sağlık Bakanı Ali Pilli, kuzeyde son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam coronavirüs vakasının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ülkedeki yeni coronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, coronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

KIBRIS GENELİNDE VAKA SAYISI 32

Güneyde 26, kuzeyde de belirlenen 6 vaka ile birlikte Kıbrıs genelinde COVID-19 virüsü ile enfekte olmuş 32 kişi bulunuyor