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Güneye geçemeden yakalandı

Güneye geçemeden yakalandı

Lefkoşa’da dün H.İ.U. (E-27), Kıbrıs’ın güneyine gitmek isteyen N.E.K. (K-38) ve iki çocuğunu yönetiminde bulunan araç ile Gayretköy’e götürdüğü sırada suçüstü tespit edilip tutuklandı. 

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Lefkoşa’da dün H.İ.U. (E-27), Kıbrıs’ın güneyine gitmek isteyen N.E.K. (K-38) ve iki çocuğunu yönetiminde bulunan araç ile Gayretköy’e götürdüğü sırada suçüstü tespit edilip tutuklandı. 
Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor. 

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