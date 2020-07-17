Güneye belgesiz geçmek için 50 Euro ödediler

Akıncılar bölgesinde bir van araç içerisinde Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken yakalanan zanlılar A.C., J.O., A.A., M.S., ve T.S., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı.

Polis, zanlıların “Ağır Bir Cürüm işlemek Kastıyla Gizli ittifak” ve zanlılar .O., A.A., M.S., ve T.S.,’nin “ikamet izinsiz” suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15 tarihinde, saat 20.55'de, Akıncılarda köy girişinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.C.’nin yönetimindeki JR 650 plakalı kapalı Van araç arkasında saklı vaziyette belgesiz güneye geçmek için valizleriyle araç içerisinde bekleyen .O., A.A., M.S., ve T.S.,’nin suçüstü tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı A.C.’nin sorgusunda adı edilenleri 50 Euro karşılığı Akıncılar köyünden Kıbrıs’ın güneyine geçireceğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.