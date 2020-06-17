“Güney’e açılan kapı isterik”

Devrim DEMİR

Akıncılar (Luricina) köyünün en büyük sorunlarından biri olan Kıbrıs’ın güneyine geçiş kapısı önceki gün yeniden gündeme geldi. 57 senedir Akıncılar köyünde ‘hapis’ hayatı yaşadıklarını ifade eden köy halkı, birçok öneri ile önceki gün toplantı yaptı.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros’un da hazır bulunduğu toplantıya yaklaşık 40 kişi katıldı. Toplantı da köyün sorunlarının yanı sıra birçok öneri masaya yatırıldı, köy için hayati bir sorun haline gelen geçiş kapısı açılması konusu da ele alındı.

Barbaros: “Geçiş kapısı açıldığı gün dünya Luricinalılar Günü olacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, 15 Haziran tarihinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini köyün birçok sorununun ele alındığı yıllardır hiçbir çözüm üretilmeyen güneye geçiş kapısının da masaya yeniden yatırıldığını ifade etti.

Birçok görüş aldıklarını ifade eden Barbaros, toplantıda en çok konuşulan konunun yıllardır köyde güneye geçmek için bir geçiş kapısının hala açılmaması olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 kişiden oluşan bir komite kurduklarını kaydeden Barbaros, ‘Limya Geçiş Kapısı’nın’ açıldığı gün o günü ‘Dünya Luricinalılar Günü’ ilan edeceklerini belirtti.

Mesafe 500 metre…

Akıncılar (Luricina) köyünden güneye geçmek için tek sıkıntının yol olduğunu kaydeden Barbaros, mesafenin 500 metre olduğunu güneyde çalışan işçilerin her gün Kermiya veya Beyarmudu Geçiş Kapısını kullanmak zorunda olduğunu kaydetti.

Ülkede yaşanan salgın nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini, geçiş noktalarının da kapalı olduğunu ifade eden Barbaros, kurulan komite ile yakın zamanda geçiş kapısı ile ilgili önerilerini yeniden gündeme taşıyacaklarını söyledi.