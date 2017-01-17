

Kıbrıs (güney) İstatistik Dairesi'nin (Cystat) salı günü açıkladığı verilere göre, Ocak – Aralık 2016 döneminde Kıbrıs'a gelen turist sayısı rekor düzeye ulaşarak 3,18 milyon oldu.

Ülkeye gelen toplam turist sayısı Ocak-Aralık 2015 döneminde 2.659. 405 iken Ocak-Aralık 2016 döneminde bu sayı %19,8 artışla 3.186.531 'e yükseldi.



Birleşik Krallıktan gelen turist sayısı 2015 yılıyla karşılaştırıldığında 2016 yılında %11,2 artarken (1,15 milyon kişi), Rusya'dan gelen turistlerin sayısında da %49'luk artış meydana geldi (2015 yılıyla kıyaslandığında 781, 634 kişiye ulaştı).

Diğer ülkelerden gelen turistlerin oranı da şöyle oldu: Almanya %10,5, İsrail %51 ve Yunanistan'dan gelen turistlerin oranında da %15'lik artış kaydedildi. Verilere göre, Yunanistan'dan 160.254 kişi, İsrail'den 148.739 ve Almanya'dan 124. 030 turist adaya geldi.

Ocak – Mart ve Kasım – Aralık 2015 dönemleriyle kıyaslandığında 2016 yılının aynı dönemlerinde adaya gelen turistlerin sayısında %23,2 bir artış kaydedilerek 463 727 kişiye ulaştı.

Aralık 2015 ile kıyaslandığında Aralık 2016 döneminde Kıbrıs'a gelen turist sayısının %12,2 artarak 87.927 kişiye ulaştı.