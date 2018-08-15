Güneye %22 düşüş, kuzeye %32 artış

Kıbrıs’ın güneyinde bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın güneyinden alışveriş yapmayı sürdürdükleri, fakat Türk lirasının maruz kaldığı baskıların, Kıbrıslı Türklerin alım gücünün düşmesine sebep olduğu ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Kıbrıslı Türklerin güneydeki alışverişlerinin hissedilebilir derecede azaldığı belirtildi.



“JCC” şirketinin verilerine dayanarak, Kıbrıslı Türklerin 2017 yılının Ocak-Temmuz ayları döneminde kredi kartlarıyla Kıbrıs’ın güneyinden gerçekleştirdikleri alışverişlerin toplam miktarının 14,7 milyon Euro olduğunu yazan Alithia gazetesi, Kıbrıslı Türklerin 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde Güney Kıbrıs’tan yaptıkları toplam alışverişlerin ise 11,55 milyon Euro olduğunu kaydetti.



Bunun Kıbrıslı Türklerin alışverişlerinde yüzde 22 azalma olduğu anlamına geldiğini belirten gazete, bunun tam aksine, Kıbrıslı Rumların Ocak-Temmuz 2018 döneminde Kıbrıs Türk tarafından yaptıkları alışverişlerin ise 5,1 milyon Euro’dan 6,7 milyon Euro’ya yükseldiğini ve bunun, Kıbrıslı Rumların alışverişlerinde yüzde 32 artış olduğu anlamına geldiğini ifade etti.



Kıbrıslı Rumların bahsedilen dönem içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyinde ve Türkiye’de 9 milyon Euro’dan fazla harcama yaptıklarını ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise yaklaşık 6,9 milyon Euro olduğunu kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerin güneyde en çok süpermarketlerde harcama yaptığını, Kıbrıslı Rumların ise kuzeyden genellikle yakıt, eğlence ve otellere para harcadıklarını ekledi.



