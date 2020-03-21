Güneyden ölüm haberi geldi

Dünyayı sarsan kürsel salgın coronavirüsle ilgili (Covid-19) Kıbrıs’taki ilk ölüm haberi güneyden geldi.

70 yaşındaki bir İngiliz yurttaşı hayatını kaybetti. Söz konusu kişinin farklı kronik hastalıkları da olduğu bildirildi.

Baf Genel Hastanesinde yatan hastanın karaciğer sirozu, akut karaciğer yetmezliği, kronik toprak böbrek yetmezliğinde akut böbrek yetmezliği ve kronik kalp yetmezliği olduğu açıklandı.