Güneyden mülteciler için yardım arayışı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, son 24 saatteki yoğun mülteci gelişinin akabinde yetkili bakanlar komitesi dün acil bir toplantı yaptı.

Alithia gazetesi, toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığını ve bazı tedbirler alındığını kaydederek, çoğunluğu Lübnan’dan gelen mülteciler için Lübnan Hükümeti ile işbirliği içerisinde, Beyrut’a bir heyet gönderilerek sorunla mücadelede yöntem aranacağını yazdı.

Gazete, toplantıda, Kıbrıs’ın güneyinin artık ekonomik sebeplerle ülke değiştiren göçmenleri kabul edebilecek durumda olmadığının netleştirildiğini ve Avrupalı ortaklardan sınırların korunması için yardım talebinde bulunulacağını belirtti.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Beyrut’a gidecek heyetin önümüzdeki 48 saat içerisinde harekete geçeceğini söyledi. Nuris, Purnara mülteci kampındaki karantina alanlarında şu anda aşırı doluluk olduğuna dikkat çekerek, merkezdeki coronavirüs vakalarının giderek arttığını kaydetti.

İki günde Lübnan’a 114 mülteci geri gönderildi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, son 2 gün içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden Lübnan’a 114 mültecinin geri gönderildiğini yazdı. Haberde, 33 mültecinin Pazar günü, 81 mültecinin de dün gemilerle Lübnan’a gönderildiği belirtildi.

Fotoğraf: (CNA / KHA)