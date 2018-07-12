Güneyden kuzeye 6 ayda 5,5 milyon Euro harcama

Kıbrıslı Rumların, bu yılın ilk altı ayında Kıbrıs’ın kuzeyinde 5,5 milyon Euro, Türkiye’de de 1,9 milyon Euro harcadıkları bildirildi. Aynı sürede Türk kredi kartlarıyla Kıbrıs’ın güneyinde 10 milyon Euro’luk alışveriş yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rumların sadece Haziran ayında ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 milyon Euro, Türkiye’de de 398 bin 946 Euro harcadıklarını yazdı.

ALTI AYDA TÜRK KREDİ KARTLARIYLA GÜNEYDE 10 MİLYON EURO

Gazete, Kıbrıs’ın güneyinde “Türk kredi kartlarıyla” Ocak-Haziran ayları arasında yaklaşık 10 milyon Euro’luk alışveriş yapıldığını; yalnızca Haziran ayındaki rakamın ise 1,6 milyon Euro olduğunu kaydetti.