Güneyden Klorokin ve ekipman yardımı
Kıbrıs’ın güneyinden, 2 Bin adet Klorokin ve Covid-19’a karşı koruyucu ekipmanlar, Kermiya geçiş noktasından teslim alındı.
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Kıbrıs’ın güneyinden, 2 Bin adet Klorokin ve Covid-19’a karşı koruyucu ekipmanlar, Kermiya geçiş noktasından teslim alındı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’ten talepte bulunmuştu.
İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonidas Fylaktou’nun da aracılığı ile, teslimat gerçekleşti.
Fotoğraflar: Haberci
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Etiketler : Covid-19, Coronavirüs, Kıbrıs
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