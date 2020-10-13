Güneyden bir mektup: Çözüm sürecini rayına sokalım

Lakadamya’da yaşayan 80 yaşındaki Hrisostomos Perikleus, Türkçe olarak kaleme aldığı mektubunda, Yenidüzen aracılığı ile Kıbrıslı Türklere seslendi: Birleşmiş bir federal Kıbrıs yolunda yeniden kararlı bir adım atınız.



Perikleus, adanın güneyinden ‘seçime yönelik’ düşüncelerini ve duygularını iletti.



Sevgili Kıbrıslı Türk yurttaşlar,

Ben 80 yaşında bir Kıbrıslı Rum'um, ancak kendimi sadece Kıbrıslı hissediyorum.

Size bu açık mektubu yazarken, gelecek Pazar ikinci tur seçimleriyle ilgili duygularımı ve beklentilerimi iletmek istiyorum.

Tek endişem, ülkeyi yeniden birleştirecek ve hem Türkiye hem de Yunanistan ile dostane ilişkiler kuracak bir federal çözüm olasılığı.

2004 referandumunda EVET'e oy verdim. 2013'te çözüm ve yeniden birleşme umuduyla, o sırada 73 yaşında olduğumdan, Kıbrıslı Türk yurttaşlarımla kendi dillerinde iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmeye başladım. 2017'de kendimi Anastasiadis tarafından ihanete uğramış hissettim ama Türkçe öğrenmeyi bırakmadım. Tam tersine, Kıbrıslı Türk şair ve yazarları okumaktan büyük bir zevk alıyorum. O yazılarda Kıbrıslı Rumlarla gerçek benzerlikler buluyorum, çünkü hepsi de yer ve zamanda yaşam deneyimlerinden söz ediyorlar. Yer, her zaman ortak ülkemiz olan Kıbrıs'ın etnik köken içermeyen manzarasıdır, zaman ise yaşam deneyiminin belirli bir kesişim noktasıdır. Ayrıca birlikte yaşadığımız yüzlerce yılı ve birçok ortak toplumsal değeri hatırlatan, yüzlerce ve yüzlerce ortak kelime ve söz buluyorum.

Crans Montana Zirvesi'nin ardından ihanete uğramış hissine rağmen, çözüm ve barış için umudumu kaybetmedim. Bu bakımdan tüm umutlarımı, kelimenin tam anlamıyla, gerçek bir Kıbrıslı lider olduğunu ispatlamış olan Mustafa Akıncı'ya bağlıyorum. Onu lideriniz olarak yeniden seçtikten sonra, çözüm sürecini tekrar rayına sokarsınız. Birincisi, Anastasiyadis'i "Türklerin uzlaşmazlığı"ndan söz ederek, retçi taktiklerini satma şansından mahrum ediyorsunuz. İkincisi, Anastasiyadis'in bu sefer geri dönüşü olmayan bir maliyet olmadan kaçamayacağı Crans Montana ivmesine dinamik bir dönüş yaratırsınız.

Sonuçta lideriniz Akıncı ile yeniden birleşmiş bir federal Kıbrıs yolunda kararlı bir adım atıyorsunuz, böylece kendiniz Avrupa vatandaşı olurken, aynı zamanda Türkçe dilini Brüksel'e ve Türkiye'yi de Avrupa Birliği'ne yaklaştırıyorsunuz.

Tüm iyi dileklerimle, Hrisostomos Perikleus