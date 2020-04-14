Güneyden alıp kuzeyde sattığı tespit edildi

Narkotik ekiplerinin Demirhan’da bir araca gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar N.A, O. Ö., Y. A., H. A.ve kendilerine uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen zanlı F. D. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Canabinoid ithal, alma, tasarruf ve verme suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Ramiz, 10.04.2020 tarihinde saat 17.50’de Lefkoşa-Mağusa anayolu üzeri, Demirhan’da Demirhan Polis Karakolu ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekip tarafından NM 541 plakalı salon araç içerisinde 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma bulunarak emare alınıp, tüm zanlıların tutuklandığını söyledi.

Ramiz, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlıların tasarrufunda bulunan söz konusu maddeyi ayni gün Lefkoşa’da, F. D.’den 800 TL karşılığında aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Ramiz, ayni gün F.D’nin evinde de uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmış olup tutuklandığını söyledi. Ramiz, zanlı F.F’nin konu maddeleri 9 nisan 2020 tarihinde aranan biz şahıs aracılığıyla Kıbrıs’ın güneyinden ithal ettiği ve Haspolat’ta teslim aldığının belirlendiğini belirtti. Ramiz, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.