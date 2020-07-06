“Güneyden 1.500 geliş var, Türkiye’den 500”

Başbakanlık bir açıklama yaparak, “Kıbrıs’ın güneyinden ülkeye günlük geçişlerin 1500 kişi olduğunu, Türkiye’den ise 500 kişi civarında geliş bulunduğunu” duyurdu.



Türkiye ve güneyden geçişlerin hangi amaçla kıyaslandığı hakkında bilgi verilmedi.



Bakanlar Kurulu’nun son kararına rağmen açıklama “tam yetkili” Sağlık Bakanlığı ya da “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” yerine Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Birimi’nden yapıldı.



“Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren zamanında almış olduğumuz tedbirler ve halkımızın da sürece uyumu ile salgını başarıyla yönetip 5 hafta gibi kısa bir sürede toplam 108 vaka ile kontrol altına almıştık” diyen Başbakanlık açıklamasında, halk sağlığının ön planda tutulduğu ifade edildi.

Başbakanlık, “Tüm geçişleri bilimsel veriler ışığında minimum riskler içerecek şekilde planladık” iddiasını ortaya koydu, “Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’tan ülkemize günlük geçişler ortalama 1500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarındadır” görüşünü paylaştı.



Açıklama şöyle devam etti:

“Türkiye’den ülkemize yapılan girişlerde, gelen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi istenmekte ve giriş kapılarında ikinci bir PCR testi daha uygulanmaktadır.Testler kısa süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve risk minimuma indirilmektedir. Test sonuçları pozitif olan kişiler sağlık ekiplerimiz tarafından gözetim altına alınmakta ve tedavilerine hemen başlanmaktadır. 1 Temmuz sonrası ülkemizde saptanan pozitif COVID-19 vaka sayısı 5’tir. Vaka sayılarını kontrol edilebilir düzeyde tutarak, zamanla azaltacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de halkımızın sağlığını korumak yine en büyük önceliklerimiz arasındadır. Daha öncesinde olduğu gibi zor günleri birlikte başaracağımıza olan inancımla sizleri sevgiyle kucaklıyorum.”