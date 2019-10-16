Güneydeki yeni banklar alay konusu oldu

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Eleftheria Meydanı’na yerleştirildiği yeni banklar alay konusu oldu. Sosyal medyada çeşitli benzetmeler yapılan banklar eleştirilerin de hedefi oldu. Cyprus Mail'de yer alan habere göre, kimisi zeplin veya torpidoya benzettiği banklar küfürlü yorumlara da neden oldu.

Kuzeyde de tepki olmuştu

Hatırlanacağı üzere Nisan ayında Lefkoşa’nı Selimiye Meydanı’nda Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yerleştirilen sokak mobilyalar da tepki toplamıştı. Sosyal medyada özellikle Selimiye’nin tarihi dokusuna yakışmadığı ile ilgili gündem olmuştu.

(Güney foto: Christos Theodorides)