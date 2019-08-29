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Güneydeki yangın can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

Güneydeki yangın can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

Lefkoşa’ın güneyinde bu sabah meydana gelen yangında  binada mahsur kalan 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi de yaralandı.

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Lefkoşa’ın güneyinde bu sabah meydana gelen yangında  binada mahsur kalan 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi de yaralandı. Görgü tanıkları yangın öncesinde patlama sesi duyduklarını dile getirdiler.

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Lefkoşa’ın güneyinde yer alan Strovolos Sanayi bölgesinde bu sabah çıkan yangın söndürüldü. Jeneratör imalatı yapan JK Switchboards isimli fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilen bazı kişiler hastaneye kaldırılırken, yangının başka fabrikalara sıçraması engellendi.
Kıbrıs polisi ise sanayi bölgesine giden iki yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Öte yandan Lefkoşa üzerinde görülen siyah dumanlar kuzeyde de merak konusu oldu. Dumanla ilgili itfaiyeye yapılan birçok ihbar olduğu öğrenildi. 

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Bölgede havada gezinen küçük bir helikopter olduğu da dikkat çekti.

 

Ayrıntılar gelecek

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