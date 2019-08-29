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Güneydeki yangın can aldı: 1 ölü

Güneydeki yangın can aldı: 1 ölü

Lefkoşa’ın güneyinde bu sabah meydana gelen ve az önce söndürülen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bir kişi de hafif yaralı olarak hastanede müşahede altına alındı.  

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Lefkoşa’ın güneyinde bu sabah meydana gelen ve az önce söndürülen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bir kişi de hafif yaralı olarak hastanede müşahede altına alındı.  

Sabah başlayan ve uzun süre kontrol altına alınamayan yangında dumandan etkilenen bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı söylenmişti. 

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Lefkoşa’ın güneyinde yer alan Strovolos Sanayi bölgesinde bu sabah çıkan yangın söndürüldü. Jeneratör imalatı yapan JK Switchboards isimli fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilen bazı kişiler hastaneye kaldırılırken, yangının başka fabrikalara sıçraması engellendi.
Kıbrıs polisi ise sanayi bölgesine giden iki yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Öte yandan Lefkoşa üzerinde görülen siyah dumanlar kuzeyde de merak konusu oldu. Dumanla ilgili itfaiyeye yapılan birçok ihbar olduğu öğrenildi. 

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Bölgede havada gezinen küçük bir helikopter olduğu da dikkat çekti.

 

Ayrıntılar gelecek

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