Güneydeki uzmanlar: Geçişler zaman alacak

Kıbrıs’ın güneyinde ‘normal’e dönüş sürecinin nasıl olacağı görüşülürken, yeni kararların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Bazı iş yerlerinin açılması ve kısmi sokağa çıkma yasağında rahatlamalar olması beklenirken, uzmanlar geçiş noktaları ve havaalanların açılmasının zaman alacağına işaret etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Heyeti üyesi ve Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Profesörü Petros Karayiannis, Kıbrıs Haber Ajansı (KHA)’ya yaptığı açıklamada, corona virüsü tamamen yok olana kadar mesafeler, sağlık önlemleri ve maskenin artık hayatın ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi.



Profesör Karayiannis, mayıs ayı başlarında kısıtlamaların gevşetilmesine kadar vakaların sıfırlanması dileğinde bulundu ve “sorun olacağını sanmıyorum ama olsa bile bunlar sayılı olacak ve anında müdahale edebileceğiz. Böyle bir olasılığı göğüslemeye hazırız. Bu yönde planlar ve hazırlıklar yapıldı” dedi.



Profesör Karayiannis, geçiş noktalarının ve havaalanların açılmasıyla ilgili olarak yetkililer arasında büyük endişeler bulunduğunu dillendirdi.



“Sanırım, barikatlardaki kısıtlamalar corona virüsü başlığı kapanana kadar geçerli olmaya devam edecek. Havaalanların açılması çok daha ilerideki bir tarihte olacak. Muhtemelen ziyaretçilerin hangi ülkelerden geldikleri kontrol edilecek. Buna uzman gözüyle bakmamız gerekecek” diyen Karayiannis, denize girme konusundaki kısıtlamaların ne zaman azaltılacağı konusunun sağlık bilim kurulu toplantısında ele alındığını söyledi.

“Denizle ilgili bir tehlike göremiyorum. Virüs denizle yayılmıyor. Dikkat etmemiz gereken tek şey toplantılardır ki eğer insanlar mesafe korursa bundan kaçınılabilir. Şezlonglardan virüs kapma ihtimali var ama Belediyeler bunların dezenfekte edilmesi için gerekenleri yapmalıdırlar” dedi.