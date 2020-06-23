Güneydeki son Coronavirüs hastası hastaneden taburcu oldu

Kıbrıs’ın güneyindeki son coronavirüs hastasının dün tedavi gördüğü Mağusa Paralimni Hastanesi’nden taburcu edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, güneyde, Mağusa Paralimni Hastanesi’nde coronavirüs nedeniyle tedavi gören ve iyileşen 80 yaşındaki adamın, dün, alkışlar arasında taburcu edildiğini yazdılar.

80 yaşındaki adamın, hastanenin sabah vardiya grubunun uzun süren alkışları arasında taburcu edildiğini yazan gazete, Mağusa Paralimni Hastanesi Bilim Direktörü Amalia Hacıyannis ve hastanedeki vardiya grubunun, bir sonraki vardiya grubu için hasta bültenine “sıfır hasta” yazmalarından dolayı büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Habere göre Hacıyannis, coronavirüs ile ilgili bölümde görev yapan 120 personel adına yaptığı açıklamada, büyük bir sevinç ve coşku içerisinde olduklarını ifade etti.

İlk baştaki korkulara, endişelere ve çekincelere karşın, ekip çalışması ve sıkı çalışma içerisinde bu zor görevi yerine getirmeyi başardıklarını ifade eden Hacıyannis, bu üç ay boyunca sahip olduğu kaygı ve sıkıntıyı gizlemesinin mümkün olmadığını ancak personelinin yanında durması gerektiğinin bilincinde olduğunu, gerek kendisinin gerekse onların, bununla başa çıkmalarından başka bir seçeneğin olmadığını bildiklerini de söyledi.

Hacıyannis, Mağusa Paralimni Hastanesi’ndeki 40 yatağın, virüsle alakalı ikinci bir dalga ihtimaline karşı hazır olduğunu da belirtti.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yiannaki ise yaptığı açıklamada, son coronavirüs vakasının olumlu bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Yiannaki, son üç ay içerisinde büyük bir mücadele verildiğini, ikinci bir dalga ihtimali karşısında da ise “B Planının” bulunduğunu söyledi.