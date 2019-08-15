Güneydeki resmi tatil kuzeye yöneltti
Güneydeki resmi tatil geçişlerde yoğunluğa neden oldu.
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Güneydeki resmi tatil geçişlerde yoğunluğa neden oldu.
Kıbrıs'ın güneyinde 'Meryem Ana'nın göğe yükselmesi' adında 2 günlük resmi bayram nedeniyle geçiş noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle Kermiya'da güneyden kuzeye geçişlerdeki kontrol noktaları arttırıldı, güneyden geçişler çift şerit olarak veriliyor.
Kermiya Geçiş noktasında, Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye geçmek isteyen araç kuyruklarıyla güne başladı.
Bayram süresince güneye geçişlerin de yoğun olduğu ifade edilirken, akşam üzerine doğru bu geçişlerin artacağı öngörülüyor.
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