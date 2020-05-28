Güneydeki nüfusun %12’si test edildi

Kıbrıs’ın güneyinde nüfusun %12’si Corona virüs salgını için test edildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında nüfusunun %12’sini teste tabi tutan tek ülke olduğunu açıkladı.

Sağlık komitesinde konuşan Kıbrıslı Rum bakan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aynı zamanda AB içerisinde temas takip politikası uygulanan tek ülke olduğunu söyledi.

Bugüne kadar testler için 6.7 milyon Euro harcandığını anlatan Ioannou, test ücretlerinde düşüş beklendiğini de ifade etti. Kıbrıs’ta test fiyatlarının 65 Euro olduğunu söyleyen Bakan Ioannou, AB ülkeleri içerisinde en ucuz testlerin ise 63 Euro ile Romanya’da yapıldığını belirtti.

Kaynak Cyprus Mail