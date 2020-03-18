Güneydeki karantinadan, kuzeydeki karantinaya...
Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta karantinaya alınan iki erkek öğrenci, Kuzey Kıbrıs'a geçti.
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Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta karantinaya alınan iki erkek öğrenci, Kuzey Kıbrıs'a geçti.
Gençler Güney'deki karantina merkezinden ayrılıp halk otobüsüne binip Kuzey Kıbrıs'a geldiği öğrenildi
Kermiya geçiş nokasında gençleri özel bir araç Malpas karantina merkezine götürüyor.
Mert Şüküroğlu'nun ailesi gereken girişimleri yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dr. Cenk Soydan ve arayan soran herkese teşekkür etti.
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Etiketler : Coronavirüs, karantina
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