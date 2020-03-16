Güneydeki iki vaka taburcu oldu

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirus pozitif test ettikten sonra tedavi için hastaneye kaldırılan ilk iki hasta bugün virüsün sevk hastanesi Paralimni’deki Mağusa Hastanesi’nden taburcu edildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, geçtiğimiz Çarşamba gün hastaneye kaldırılan iki kişi bugün hastaneden taburcu edilip 14 gün hükümetin belirlediği merkezde gözetim altında olacak.

Hastanedeki diğer 6 coronavirüs pozitif hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve her gün iyiye gittiği de belirtildi.