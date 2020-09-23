Güneydeki evlere 6 milyon Euro

Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi, Kıbrıs’ın güneyinde kalan Kıbrıslı Türk evlerinin bakımı için daha fazla ödenek talep etti, toplamda ayrılan kaynağın 6 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Türk evlerinin bakımının yapılması konusu, önceki gün yeniden Göçmenler Komitesi’nde ele alındı.

Kıbrıs Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, bunların 50-80 yaşında binalar olduklarını belirtti ve İçişleri Bakanlığı’ndan, tehlikeli yapıları kayda geçirilmesini, ayrıca gerekli envanterin çıkartılmasını istedi.

Kukuma, Kıbrıs Türk evlerinin bakımıyla ilgili olan bugünkü 6 milyon Euro’luk ödeneğin artırılmasına, ayrıca bakım-onarım birimine acil personel alınması gerektiğine de atıfta bulundu.

Haravgi’nin ilgili haberine göre güneyde 4 bin 667 Kıbrıs Türk evinde ikamet ediliyor. Lefkoşa kazasındaki Kıbrıs Türk evlerinin tamiratlarıyla ilgili ödeneğin 280 bin Euro, Larnaka’yla ilgili ödeneğin 1,6 milyon Euro, Limasol’la ilgili ödeneğin nin 2,5 milyon Euro, Baf’la ilgili ödeneğin de 1,6 milyon Euro olduğu bilgisi verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre ise Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi çalışanlarından Meri Hristu açıklamasında, 2018 yılında güneyin genelinde 674, 2019 yılında 661, 2020 yılında ise 473 evin tamir edildiğini ifade etti.

Hristu açıklamasında ayrıca “Kıbrıslı Türklerin desteklenmesiyle ilgili olan hedefin hayata geçirilmesi çerçevesinde, güneyde daimi olarak ikamet edenlere, Kıbrıs Türk evleri tahsis edildiğini” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Türklere tahsis edilen Kıbrıs Türk evlerinin, Kıbrıs Türk Malları fonundan yapılan harcamalarla tamir edildiğini yazan gazete, 2018 yılında bu amaç için 138 bin, 2019 yılında ise 218 bin 505 Euro harcandığını ekledi. (TAK, YD)