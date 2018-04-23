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Güneydeki cinayet hala çözülemedi

Güneydeki cinayet hala çözülemedi

Güney Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki evlerinde öldürülen çifte ikinci kez otopsi yapıldı.

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Güney Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki evlerinde öldürülen çifte ikinci kez otopsi yapıldı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yunanistan’dan gelen Adli Tıp Doktoru Hara Spiliopoullou’nun gerçekleştirdiği otopsi dört saatten fazla sürdü. Haberde; Spiliopoullou otopsi sonrası yaptığı açıklamada, bir tanıya varılabilmesi için ek bilgiye ihtiyaçları olduğunu, ancak bunun devamında soruşturma yapan ekibi bilgilendirebileceğini aktardı.

Habere göre, polis  cinayet mahallinde ve çevresinde bulunan kamera görüntülerini dikkatli bir şekilde inceledi. Maktullerin 15 yaşındaki çocuğu ise halen yazılı bir ifade vermedi.

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