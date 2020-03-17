Güneydeki bir hastanın durumu ağırlaştı
Kıbrıs’ın güneyinde Paralimni’deki Mağusa Hastanesi’nde coronavirüs tedavisi gören bir hastanın durumunun ağırlaştığı bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde Paralimni’deki Mağusa Hastanesi’nde coronavirüs tedavisi gören bir hastanın durumunun ağırlaştığı bildirildi. Cyprus Mail’in haberine göre, 47 yaşındaki erkekte, solunum yetmezliği gelişmesi üzerine Limasol Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servis’ine kaldırılmasına karar verildi.
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Etiketler : corona
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