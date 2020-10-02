Güneydeki Ağustos ayı işsizlik oranı % 7.4

Kıbrıs’ın güneyinde bu yılın Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 7.4 olarak belirlendi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak güneyin, Ağustos ayı işsizlik oranının yüzde 7.4’e (yüzde 8.2’si erkek, yüzde 6.5 kadın olmak üzere 33 bin kişi) yükseldiğini yazdı.

Bu yılın Temmuz ayındaki işsizlik oranın ise yüzde 6.8 olarak kaydedildiğini yazan gazete yine Eurostat verilerine dayanarak gençlere yönelik işsizlik oranının Haziran 2020’de yüzde 19.8 (7 bin kişi) olduğunu belirtti.