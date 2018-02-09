Güneyde zirve mücadelesi

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 23. Hafta maçları Salı ve Çarşamba günleri oynandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda APOEL liderliğini devam ettirdi. APOEL konuk ettiği lig sonuncusu Ahna karşısında geriye düşmesine rağmen bulduğu gollerle karşılaşmayı 7-1’lik skorla kazanmayı bildi. Zirve takipçilerinden Apollon ise deplasmanda Doxa’yı 2-0 yenerek takibini sürdürdü. AEK Larnaka’nın Alki’yi 2-1 yenerek üçüncü sırada tamamladığı haftada Omonia deplasmanda Anorthosis’i 2-1 mağlup ederek üst sıralara yükselme şansını arttırdı. Baf’ın Aris’i 6-0’lık skorla yendiği haftada Nea Salamina da Olympiakos’u 2-0 ile geçti. AEL de Ermis’i 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Ligde normal sezonun son üç haftasına girilirken son iki sırada yer alacak olan takımlar alt lige düşecek. İlk altında yer alacak olan takımlar Şampiyonluk Grubu’nu, son altıda kalacak olan takımlar da Küme Düşme Grubu’nu oluşturacak.