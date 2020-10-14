Güneyde “yurttaşlık skandalı” bitmiyor

Katar merkezli El Cezire , “altın pasaportlarla” ilgili yeni bir video yayınladı ve vatandaşlıklar konusunda yeni bir skandal ortaya çıktı.

Fileleftheros gazetesi gelişmeyi ‘Burası Kıbrıs, Burada Her Şey Olur’ başlığı ile duyurdu.

El Cezire’nin yayınladığı videoda, güney Kıbrıs’ta siyasi, mali ve sosyal alanda faaliyet gösteren “üst düzey” kişilerin, Çin’de yaşayan ve suç geçmişi bulunan bazı isimlere, yatırım karşılığı vatandaşlık vermeye hazır oldukları görülüyor.

Gizli kamerayla kayda alınan söz konusu videoda Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis, Avukat Andreas Pittacis ve “Giovani Group of Companies” adlı şirketler grubundan iki çalışan, aslında gazeteci olan, ancak yatırımcı aracısıymış gibi rol yapan kişilerle, vatandaşlık verilmesi konusunda kurdukları diyaloglar yer alıyor.

El Cezire muhabirleri “kara para aklama ve rüşvet suçlarından 7 yıl hapis cezası aldığı için Çin’den kaçan bir yatırımcının aracısı” kılığına girip Kıbrıs’a geldi.

Yatırımcı kılığındaki gazeteciler, Kıbrıslı yetkililerle “yurttaşlık” pazarlığı yaptı.

Ciovanis’in şahsi ikametgahında kayda alınan videoda, Şilluris’in “Bunu kimseye söylemeyin” ve “Adımı korumam gerekir” dediği görüldü.

“Burası Kıbrıs”

Gazetecilerden birinin Londra’daki taşınmaz mal satıcılarıyla iletişime geçtiği, yapılan istişarelerin ardından hapis cezası almış olmasına rağmen ‘Çinli yatırımcıya’ yeterince yatırım yapması karşılığında vatandaşlık verilmesinin uygun görüldüğü, hatta avukat Pittacis’in, “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” dediği videoya yansıdı.

“Gazeteci değil casus”

Fileleftheros’a göre Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, dün yayınlanan videoyla ilgili açıklama yaparak, bu konuya adının karıştırılmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

Habere göre Şilluris, 29 Ekim 2019’da Kıbrıs makamlarını El Cezire’nin casusu olarak faaliyet gösteren bir aracının varlığı konusunda bilgilendirdiğini ve Hukuk Dairesi’ne de şikayette bulunduğunu ifade ederken, El Cezire’nin araştırmacı gazetecilik değil, başka şeyler yaptığını söyledi.

Şilluris ayrıca, El Cezire’nin bu yayınlarının maksatlı olduğunu belirtti.

Şilluris, söz konusu toplantıda, aracı kişinin Çin’de hapis cezası almış bir yatırımcıdan bahsettiğini; ancak ismini vermediğini ve Ciovanis’in daha sonra kendisini, bu kişinin tehlikeli olabileceğine dair uyardığını söyledi.

Avukat ne dedi?

Söz konusu toplantıda yer alan Avukat Andreas Pittacis ise, daha ilk andan aracıların yasaları çiğneyerek yasadışı işler yapma peşinde olduklarını tespit ettiğini; ancak Kıbrıs makamlarına iletebilmek adına ağızlarından daha fazla bilgi alabilmek için güvenlerini kazanmaya çalıştığını söyledi.

Avukat Pittacis, yine güven kazanabilmek için aslında gerçekliği bulunmayan bazı şeyler söylediğini ve bunların El Cezire tarafından gerçekmiş gibi yayınlandığını iddia etti.

Bakanlar Kurulu Kıbrıs Yatırım Programı’nı sonlandırmaya karar verdi



Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu salı günü İçişleri Bakanı’yla Maliye Bakanı’nın önerisi üzerine Kıbrıs Yatırım Programı’nı sonlandırmaya karar verdi.



Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısından sonra basına konuşan Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, iki bakanının önerisinin zamansız güçsüzlük ve programın kötüye kullanımı temelinde olduğunu, programa son verilmesinin 1 Kasım 2020’den itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.



Koushos, Hükümet’in Başsavcı tarafından yönetilen soruşturma tamamlandıktan sonra yatırım teşviki politikası üzerinde düşüneceğini duyurdu.



Basının yeni bir program olacak mı sorusunu Sözcü, “Başsavcı’nın soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceğiz” şeklinde yanıtladı.



Program’la ilgili El Cezire’nin yeni haberini yorumlaması istenen Koushos, daha başka yorum yapmak istemediğini söyledi.



AKEL milletvekili istifa etti

El Cezire televizyonunun, yatırım karşılığı yabancı uyruklulara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı konusunda Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in açıklamalarını yayınlamasının ardından, AKEL Milletvekili’nin istifası geldi.

AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in milletvekilliğinden, partinin merkez komite üyeliğinden ve diğer tüm birimlerinden istifa ettiği açıklandı.

Ciovanis açıklamasında, AKEL yetkili birimlerinin konuyu şeffaflıkla araştırmasına imkan sağlamak adına istifa ettiğini belirtti.

Öte yandan aynı haberde görüntülenen Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür diledi.

Şilluris, El Cezire’nin röportajını “kurgulanmış” şeklinde nitelendirirken, araştırmaların ilerleyebilmesi adına 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren görevinden “uzak duracağını” araştırmaların tamamlanmasının ardından da kararını açıklayacağını belirtti.