Güneyde yurtdışı seyahatleri % 80,3 azaldı

Kıbrıs’tın güneyinde ikamet edenlerin yurtdışı seyahatlerinin Eylül ayında yüzde 80,3 oranında azaldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, 2019 yılının Eylül ayında Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden 132 bin 409 kişinin yurtdışına seyahat ettiğini; bu yıl ise bu sayının 26 bin 111 kişi olduğunu yazdı.

Haberde, bu yılın Eylül ayında yurtdışından Kıbrıs’a dönüşün en fazla yapıldığı ülkelerin de Yunanistan ve İngiltere olduğu ifade edildi.