Güneyde yeni vaka yok

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2.465 laboratuvar testi sonucu herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmadı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden alınan bilgiye göre, yapılan testlerde yeni bir vaka görülmedi.

Ülkeye gelen turist, yolcu ve yurt dışına çıkışlarda da 1.407 test yapıldı.

Ayrıca daha önce teyit edilmiş vakaların temaslarını izleme sürecinden de 102 laboratuvar testi tamamlandı.

Güneyde bugüne kadarki toplam pozitif vaka sayısı 1.040'da kaldı.