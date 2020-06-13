Güneyde yeni vaka yok
Yeni COVID-19’la ilgili Kıbrıs’ın güneyde son 24 saatte herhangi bir vakaya rastlanmadı.
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Yeni COVID-19’la ilgili Kıbrıs’ın güneyde son 24 saatte herhangi bir vakaya rastlanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, toplam 1.613 laboratuvar testi arasından hiçbir SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edilmedi.
Güneyde ikisi Mağusa Paralimni Genel Hastanesi, ikisi de Lefkoşa Genel Hastanesi olmak üzere Covid-19 nedeniyle 4 hasta tedavi görüyor.
Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar 980 covid-19 vakası Dünya Sağlık Örgütü verilerine yansıdı. Toplam test sayısı 138 bini aştı.
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Etiketler : Güney, Coronavirüs
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