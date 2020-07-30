Güneyde yeni vaka sayısı 10'a yükseldi

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, gün içerisinde açıkladığı 4 pozitif vakanın ardından, 6 yeni pozitif vaka daha açıkladı.

Söz konusu vakaların tümünun de Limasol kaynaklı olduğu ve gün içerisinde yapılan testler sonucu tespit edildiği ifade edildi.

Kıbrıs'ın güneyinde SON 24 SAATTE 1789 test yapıldı, toplam 10 yeni COVİD-19 POZİTİF vakaya rastlandı.