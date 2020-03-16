Güneyde yeni seyahat yönergesi

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, yeni bir seyahat yönergesi yayımlayarak halkın, çok elzem bir durum olmadıkça yurtdışına seyahat etmekten tamamen kaçınılmasını istedi.

Haberde bakanlığın, covit-19’un yayılmasını önleme çabaları kapsamında yayımladığı yeni yönergenin bugün saat 18.00’den 30 Nisan’a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Yönergede, geçici veya zorunlu olarak yurtdışında bulunan Kıbrıslı Rumlara çok dikkatli olmaları, covit-19’la ilgili gelişmeleri yerel ve uluslararası medyadan takip etmeleri, kaldıkları ülkelerin makamlarının yönlendirmelerine uymaları, kişisel korunma önlemlerini almaları, bulundukları ülkelerdeki Kıbrıs Cumhuriyeti diplomatik misyonlarından bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

Yönergede herhangi olağanüstü bir durum nedeniyle yurtdışında bulunan veya seyahat edecek olan Kıbrıslı Rumlara “gönüllü veri kaydı” yaptırmak üzere bir de link verildi.

