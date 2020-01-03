Güneyde yeni havayolu girişimi

Kıbrıs Havayolları şirketinin eski çalışanlarından, sivil havacılık konusunda deneyimli 5 kişinin, Kıbrıs’ın güneyinde yeni havayolu şirketini kurmak için kolları sıvadığı bildirildi.

Politis gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu 5 kişinin şu an yurtdışındaki şirketlerde görev yaptığını ve 4 ay önce, Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi’ne “SKY5 Airlines” ismiyle başvuru yaptığını yazdı.

Şirketin kurucu üyelerinin şu an için isimlerini açıklamak istemediğini belirten gazete, şirketin kurulabilmesi için Kıbrıs’tan, Orta Doğu ülkelerinden ve bazı diğer ülkelerden yatırımcılarla görüştüklerini kaydetti.

Haberde, çabaların sonuç vermesi halinde, yeni havayolu şirketinin 3-4 Airbus uçağıyla ve düşük maliyetle hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

ÜRDÜNLÜ YATIRIMCIDAN İKİNCİ HAVAYOLU ŞİRKETİ İÇİN BAŞVURU

Gazete, Sivil Havacılık Dairesi’nin elinde, Ürdünlü bir yatırımcı tarafından ikinci bir havayolu şirketi için yapılmış başvurunun da bulunduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu yatırımcının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının bulunduğu ve “Cyprus Jetline” adıyla şirket kurmak istediği belirtildi.