Güneyde yeni COVID -19 kararı

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemlerde rahatlamaya gidildi. Kıbrıs hükümetinin aldığı kararları açıklayan Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, halka açık ve özel etkinliklerde bir araya gelebilecek kişi sayılarında artış yapıldığını duyurdu.

Yeni kararlara göre, Pazar gününde itibaren açık havada bir araya gelebilecek kişi sayısı 150’den 250’ye, iç mekanlardaki etkinlikler için ise sayı 75 kişiden 100 kişiye çıkarıldı.

Kıbrıslı Rum Bakan, kışı sayılarında yapılan artışların içeride ve dışarıda yapılan simultane etkinliklerde, 250 dışarıda ve 100 içeride anlamına gelmediğini de yineledi.

Etkinliklerin evde yapılması durumunda, ev sahiplerinin de bu sayılara dahil olacağı hatırlatıldı.

Restoranlarla ilgili olarak, dış mekanlarda 250, iç mekanlarda da 100 kişinin olabileceği ancak içeride 3 metre kare, dışarıda ise 2 metre kare sosyal mesafe kuralının hala geçerli olduğu ifade edildi.

Aynı kuralın, hotel, taverna, cafe, bar, okul, spor merkezleri ve dernekler için geçerli olduğu bildirildi.

Ioannou ayrıca, söz konusu mekanlarda sadece masalara servis yapılabileceği, ayakta servis olamayacağını söyledi.

Düğün ve vaftizlerle ilgili Kıbrıslı Rum Bakan, 22 Ağustos – 15 Eylül arasında yapılacak yemek organizasyonlar için maksimum kişi sayısının 350 olduğunu açıkladı.

Kıbrıslı Rum Bakan konser, panayır ve festivaller için 1 Eylül tarihinin telaffuz edildiğini ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı uyarılar dikkate alınarak temkinli davranılması gerektiğine işaret etti.

Resmi açıklama yapılmadan organizatörlerin etkinlikleri duyurmakta acele etmemesini isteyen Bakan Ioannou, açık hava konserlerine hâlihazırda izin verildiğini anımsattı.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, uzmanlardan alınan güvenceye rağmen pek çok ülkede rahatlama sonrası görülen kötü epidemiyolojik durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, “bu konuyu ciddiye alıyoruz ve aynı yolda gitmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: Cyprus Mial/ Çeviri YENİDÜZEN