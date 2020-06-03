Güneyde yeni açılım, geçişler gündemde yok

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, güneyde salgın önlemlerinde yapılan yeni rahatlamaları duyurdu.

Buna göre güneyde kamuya açık yüzme havuzları 5 Haziran tarihinden itibaren faaliyetlerine başlıyor.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kreşler, açık hava sinemaları, yaz okulları ve restoranların iç bölümleri 9 Haziran’dan itibaren açılıyor.

13 Haziran’da ise casinolar, dans okulları, spor salonları, lunaparklar açılabilecek.

10’da fazla kişinin bir arada toplanması 24 Haziran tarihine kadar yasak olmaya devam edecek.

Dördüncü aşama rahatlamalar ile ilgili ise herhangi bir kararın alınmadığını aktaran Ioannou, tiyatroların ağustos ayının başında faaliyete başlayabileceğini, festival, konser, düğün ve mezuniyet törenlerine 1 Eylül’den itibaren izin verilebileceğini söyledi.

Kıbrıslı Rum Bakan, son olarak kabine toplantısından geçişlerin ele alınmadığını ekledi.

Kaynak Cyprus Mail