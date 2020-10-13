Güneyde yatırım karşılığı vatandaşlık iptal edildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Kıbrıs’ın güneyinde yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi kriterlerini içeren programı iptal etti.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis’in gizli kamerayla çekilmiş görüntülerinin El Cezire televizyonu tarafından yayınlanmasının ardından patlak veren skandal sonrasında Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun, söz konusu yatırım programının iptal edilmesi kararını aldığını bildirdiler.

Haberde, Şilluris ve Ciovanis’in istifası yönünde Kıbrıs’ın güneyinde büyük bir kamuoyu oluştuğu da ifade edildi.

AKEL milletvekili istifa etti

El Cezire televizyonunun, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yatırım karşılığı yabancı uyruklulara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi programı konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in açıklamalarını gizli kamerayla çekim yaptığı programı yayınlamasının ardından Güney Kıbrıs’ta oluşan tepkiler, AKEL Milletvekili’nin istifasını getirdi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in milletvekilliğinden, partinin merkez komite üyeliğinden ve diğer tüm birimlerinden istifa ettiğini açıkladığını aktardılar.

Ciovanis açıklamasında, AKEL yetkili birimlerinin konuyu şeffaflıkla araştırmasına imkan sağlamak adına istifa ettiğini belirtti.

Öte yandan aynı haberde görüntülenen Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür diledi.

Şilluris, El Cezire’nin röportajını “kurgulanmış” şeklinde nitelendirirken, araştırmaların ilerleyebilmesi adına 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren görevinden “uzak duracağını” araştırmaların tamamlanmasının ardından da kararını açıklayacağını belirtti.